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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806510040
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
275/22.05.18/НСТЭЦ/ЗПЭ Поставка компенсатора Mares Rover и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-48-65
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компенсатора Mares Rover и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 15:30 GMT +301.06.2018 15:3001.06.2018 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806510040Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компенсатора Mares Rover и комплектующихСалават
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 07:0004.06.2018 07:0004.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806510040Дата и время вскрытия заявок Поставка компенсатора Mares Rover и комплектующихСалават
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 08:0002.07.2018 08:0002.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806510040Подведение итогов не позднее Поставка компенсатора Mares Rover и комплектующихСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компенсатора Mares Rover и комплектующих
Начальная цена
102 196,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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