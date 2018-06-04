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    Главная / Торги / закупка Бетона на гранитном щебне, марка М300, М350

    закупка Бетона на гранитном щебне, марка М300, М350

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817603Дата и время окончания срока приема заявок Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка Бетона на гранитном щебне, марка М300, М350

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовая форма договора

    основне условия поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 910 339-22-58

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    V.N.Kuznetsov@brastr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Виталий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 10:00 GMT +304.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817603Дата и время окончания срока приема заявок Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 10:0004.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817603Дата и время вскрытия заявок Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817603Подведение итогов не позднее Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817603Подведение итогов не позднее Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Фидлот 3, Севский р-н Юрасов ХуторРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно вложенной конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    45.25.32

    Работы бетонные прочие

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    23.61.12

    Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6"

    Кол-во: 2000

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