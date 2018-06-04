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Номер извещения
ГП817603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка Бетона на гранитном щебне, марка М300, М350
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 339-22-58
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
V.N.Kuznetsov@brastr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Виталий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 10:00 GMT +304.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817603Дата и время окончания срока приема заявок Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 10:0004.06.2018 10:0004.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817603Дата и время вскрытия заявок Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск
Подведение итогов не позднее
20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817603Подведение итогов не позднее Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000 Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Бетон на гранитном щебне, марка М350 F150w6 м3 2000 Бетон на гранитном щебне, марка М300 F150w6 м3 1000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Фидлот 3, Севский р-н Юрасов ХуторРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
45.25.32
23
23.61.12
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
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