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Номер извещения
ГП817592
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 237-14-63
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Kartavaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Картавая Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2018 15:00 GMT +330.05.2018 15:0030.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817592Дата и время окончания срока приема заявок Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусовБрянск
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2018 15:0030.05.2018 15:0030.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817592Дата и время вскрытия заявок Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусовБрянск
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817592Подведение итогов не позднее Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусовБрянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем поставки в июне - 20 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес поставки ракушки: ООО "Брянский Бройлер", Брянская обл, Трубчевский р-н, с заездом на комбикормовый завод расположенный по адресу : Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Пильшино, для проверки качества.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
23
A
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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