Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817592 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Ракушка дробленая кормовая (фракция 2-4 мм),содержание кальция Са не ниже 36%, термообработка при температуре не ниже 130 градусов Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер

Все закупки и тендеры Брянский бройлер Юридический адрес 241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98 Почтовый адрес 241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98 Контактный телефон +7 910 237-14-63 Факс +7 4832 30-37-39 Адрес электронной почты S.Kartavaya@agrohold.ru Ф.И.О. контактного лица Картавая Светлана Николаевна Место рассмотрения предложений Брянск Закупки и тендеры Брянская Область Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства Ключевые слова:

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