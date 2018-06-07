www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817596
Уникальный номер закупки
РКСИ-2018-НП-15
Наименование закупки
Приглашение делать оферты для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт рециркулятора № 8 ФС БКВ цех №-2» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б
Почтовый адрес
394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10
Контактный телефон
+7 473 233-14-53 доб. 6477
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rcs-e.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оплачко Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приглашение делать оферты для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт рециркулятора № 8 ФС БКВ цех №-2» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 23:0014.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817596Подведение итогов не позднее Приглашение делать оферты для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт рециркулятора № 8 ФС БКВ цех №-2» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приглашение делать оферты для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт рециркулятора № 8 ФС БКВ цех №-2» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РКС-Инжиниринг
Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б
394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.