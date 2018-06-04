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Номер извещения
ГП817589
Уникальный номер закупки
55/ЗПэ
Наименование закупки
СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Почтовый адрес
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Контактный телефон
+7 4722 73-93-00
Факс
+7 4722 73-93-01
Адрес электронной почты
i.razorenov@belgorod.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Старокожев Виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белгород
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СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 16:00 GMT +304.06.2018 16:0004.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817589Дата и время окончания срока приема заявок СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 16:0004.06.2018 16:0004.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817589Дата и время вскрытия заявок СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817589Подведение итогов не позднее СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области
Начальная цена
854 369,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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