Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области

    СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 16:0004.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817589Дата и время окончания срока приема заявок СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817589

    Уникальный номер закупки

    55/ЗПэ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Приложение № 22/3 к протоколу № 22 от 07.06.2018

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@belgorod.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Старокожев Виктор Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 16:00 GMT +304.06.2018 16:0004.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817589Дата и время окончания срока приема заявок СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 16:0004.06.2018 16:0004.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817589Дата и время вскрытия заявок СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817589Подведение итогов не позднее СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817589Подведение итогов не позднее СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской областиБелгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области

    Начальная цена

    854 369,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР по установке периметральной сигнализации на ГНС д. Ворошнево Курской области"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Военторг
    Редукцион № 32211068553
    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции торгового комплекса из двух одноэтажных зданий с пристройкой, расположенных по адресу: Сахалинская область, Курильский р-он, о. Итуруп, с. Горячие Ключи, в/г 1, д. 198-199
    Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции торгового комплекса из...
    591709
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 3899145,99 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    129 971 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить