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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806509577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 14:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
Контактный телефон
+7 495 276-13-07
Факс
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Адрес электронной почты
Kurdin_AA@ctp-moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Курдин Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Административные Округа Г Москвы/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 09:30 GMT +304.06.2018 09:3004.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806509577Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебелиАдминистративные Округа Г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 09:3004.06.2018 09:3004.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806509577Дата и время вскрытия заявок Закупка мебелиАдминистративные Округа Г Москвы/
Подведение итогов не позднее
08.06.2018 23:0008.06.2018 23:0008.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806509577Подведение итогов не позднее Закупка мебелиАдминистративные Округа Г Москвы/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели
Начальная цена
224 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Вознесенский пер., 11, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЦТП МОЭК
Все закупки и тендеры ЦТП МОЭК
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Административные Округа Г Москвы/, Шоссе Хорошевское, 16
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
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