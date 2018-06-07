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    Главная / Торги / Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2018 14:0007.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817588Дата и время окончания срока приема заявок Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817588

    Уникальный номер закупки

    РКСИ-2018-НП-14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация ЗЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б

    Почтовый адрес

    394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10

    Контактный телефон

    +7 473 233-14-53 доб. 6477

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rcs-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оплачко Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 23:0014.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817588Подведение итогов не позднее Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос цен для заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РКС-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б

    394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте «Капитальный ремонт градирни вентиляторной (II-этап) участок №2 БОС Гляденово» в г. Пермь для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»"

    Кол-во: 0

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