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    Главная / Торги / материалы ВСП

    материалы ВСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817599Дата и время окончания срока приема заявок материалы ВСПЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    материалы ВСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 15:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    типовой договор

    типовой договор

    техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    спецификация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    документация

    Изменения в извещении

    приложение к договору

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы ВСП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 16:00 GMT +329.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817599Дата и время окончания срока приема заявок материалы ВСПЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 16:0029.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817599Дата и время вскрытия заявок материалы ВСПЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2018 11:0030.06.2018 11:0030.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817599Подведение итогов не позднее материалы ВСПЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 11:0030.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817599Подведение итогов не позднее материалы ВСПЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы ВСП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течение 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    24.10.75.115

    Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи

    25.94.11.150

    Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

    25.94.12.141

    Костыли для железных дорог широкой колеи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    22.05.2018

    техническое задание

    22.05.2018

    приложение к договору

    22.05.2018

    спецификация

    22.05.2018

    типовой договор

    22.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "крестовина стрелочного перевода Р50 марка 1/9 проект СП442"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "рельс рамный прямой Р-50 с кривым остряком марка 1/9 в комплекте с башмаками к правому стрелочному переводу проект 2498.00.000"

    Кол-во: 1

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