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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817599
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
материалы ВСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-82
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
oksana.okunkova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Окунькова Оксана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы ВСП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 16:00 GMT +329.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817599Дата и время окончания срока приема заявок материалы ВСПЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 16:0029.06.2018 16:0029.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817599Дата и время вскрытия заявок материалы ВСПЛенинский район
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 11:0030.06.2018 11:0030.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817599Подведение итогов не позднее материалы ВСПЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы ВСП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
24.10.75.115
25.94.11.150
25.94.12.141
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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