Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения) по договору. Условия выполнения работ: оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации), Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ: 40 календарных дней с даты заключения договора.