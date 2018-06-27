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Номер извещения
31806563958
Уникальный номер закупки
216/2018
Наименование закупки
Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 05:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 10:00 GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806563958Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 10:00GMT +327.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806563958Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.07.201827.07.2018 11:0027.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806563958Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
27.08.2018 17:0027.08.2018 17:0027.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563958Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.201827.08.2018 17:0027.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563958Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту: Реконструкция внеплощадочных сетей водопровода к плавательному бассейну ФГБУО ВПО «Омский государственный технический университет», расположенному по адресу: пр. Мира,11 в САО г. Омска (инв. № 6801603-в-д от ВК-13 до ВК-10) для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
10 353 967,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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