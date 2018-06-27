Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: двумя платежами: 1-й платеж в размере 50% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (в т.ч. ежемесячного); 2-й платеж в размере 50 % Заказчик оплачивает в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (в т.ч. ежемесячного).