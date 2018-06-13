Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с положениями Части V «Проект договора» (оплата производится после подписания Договора поэтапно с авансовым платежом в размере 30% от стоимости работ по Договору. Окончательный расчёт производится в течение 30 дней после подписания акта сдачи- приёмки выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, форма оплаты безналичная).