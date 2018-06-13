www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817586
Уникальный номер закупки
868
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 63-98-79
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts43@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фадеев Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 18:00 GMT +313.06.2018 18:0013.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817586Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15 Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 07:00GMT +314.06.2018 07:0014.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817586Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15 Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.06.201814.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817586Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15 Златоуст
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 14:3014.06.2018 14:3014.06.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817586Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15 Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению корпуса для подогревателя сетевой воды типа ПСВ 125-7-15
Начальная цена
253 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 072,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям Договора и техническому заданию № 13/12.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ТЭЦ АО «Златмаш», Парковый проезд, 1, г. Златоуст, 456208.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
35.30.11.111
35.30.1
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.