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Номер извещения
ГП817581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с ООО «ЭКСПЛОН» (Продавец) на продажу объекта движимого имущества «Транспортное средство»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автомобиль ГАЗ-2752-00298 Соболь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 12:00 GMT +322.06.2018 12:0022.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817581Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль ГАЗ-2752-00298 СобольМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП817581Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль ГАЗ-2752-00298 СобольМосква
Дата и время проведения
02.07.2018 12:0002.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП817581Дата и время проведения Автомобиль ГАЗ-2752-00298 СобольМосква
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 10:0011.07.2018 10:0011.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817581Подведение итогов не позднее Автомобиль ГАЗ-2752-00298 СобольМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль ГАЗ-2752-00298 Соболь
Начальная цена
153 717,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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