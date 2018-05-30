Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в Индию.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817577 Уникальный номер закупки 034 Номер закупки Наименование закупки Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО «Уралмашзавод» на условиях FOB по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Российский морской порт СПБ для дальнейшей отправки в Индию. Валюта процедуры USD Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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