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    Главная / Торги / Запрос предложений на ремни

    Запрос предложений на ремни

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 13:3028.05.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817576Дата и время окончания срока приема заявок РемниБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на ремни

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док-ция

    1

    2

    Тз

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68857

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    dsmolkov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольков Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Ремни

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 14:0031.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817576Подведение итогов не позднее РемниБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремни

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень клиновой Optibelt XPC 2120"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Ремень Optibelt 3150-14м шир. 110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ремень зубчатый Optibelt Omega 880 8М 30"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Ремень поликлиновый резиновый 20PJ 1549 Optibelt"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Ремень поликлиновый резиновый 20PJ 864 Optibelt "

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ремень зубчатый Optibelt ZR 1800 ХХН 400"

    Кол-во: 1

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