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    Главная / Торги / Поставка автомобиля грузового Газель NEXT A32R32

    Поставка автомобиля грузового Газель NEXT A32R32

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2018 07:0001.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508599Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой Газель NEXT A32R32 КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806508599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля грузового Газель NEXT A32R32

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 12:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Тех. задание и проект договора (графический вид)

    Тех. задание и проект договора (электронный вид)

    Типовая документация запроса котировок с прилагаемыми формами документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-02-12

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плехова Екатерина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле прочими автотранспортными средствами прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль грузовой Газель NEXT A32R32

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.06.201813.06.2018 17:0013.06.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806508599Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой Газель NEXT A32R32 Киров

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 17:0015.06.2018 17:0015.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508599Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой Газель NEXT A32R32 Киров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 17:0015.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508599Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой Газель NEXT A32R32 Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой Газель NEXT A32R32

    Начальная цена

    1 530 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41.111

    Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

    Классификатор ОКВЭД2

    45.19.3

    Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая"

    Кол-во: 1

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