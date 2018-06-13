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Номер извещения
31806508866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на поставку каркасного сооружения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 7833
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатов Николай Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка каркасного сооружения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:30 GMT +313.06.2018 09:3013.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каркасного сооруженияг. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2018 23:0021.06.2018 23:0021.06.2018 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806508866Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка каркасного сооруженияг. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.16
Дата и время проведения
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806508866Дата и время проведения Поставка каркасного сооруженияг. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.16
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 23:0022.06.2018 23:0022.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508866Подведение итогов не позднее Поставка каркасного сооруженияг. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка каркасного сооружения
Начальная цена
1 741 223,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
30.20.32.190
30.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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