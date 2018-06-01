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Номер извещения
ГП817572
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
aromanov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание услуг по перевозке персонала специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2018 12:00 GMT +301.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817572Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке персонала специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАОМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2018 12:0001.06.2018 12:0001.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817572Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке персонала специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАОМосква
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 11:0027.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817572Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке персонала специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАОМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке персонала специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАО
Начальная цена
11 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями проекта Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ненецкий автономный округ, Республика КомиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
49.39.39.000
49.39.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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