АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАО

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817572 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» (Организатор закупки) объявляет открытый запрос предложений только среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора с АО «РМНТК «Нефтеотдача» (Заказчик) на оказание услуг специальным транспортом (вахтовым автобусом) в Республике Коми и НАО Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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