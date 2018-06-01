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Номер извещения
ГП817565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа изгарь цинковая. Обязательно наличие: 1. Лицензия на осуществление по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности. 2. Самовывоз. Отходы отгружаются навалом. 3. НДС исчисляется налоговым агентом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68750
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
berdnikovaea@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бердникова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Изгарь цинковая
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изгарь цинковая
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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