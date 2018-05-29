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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП817563
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа автомобильного фургона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа фургонов 11 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 14:00 GMT +329.05.2018 14:0029.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817563Дата и время окончания срока приема заявок продажа фургонов 11 шт.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 14:0029.05.2018 14:0029.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817563Дата и время вскрытия заявок продажа фургонов 11 шт.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 13:0031.05.2018 13:0031.05.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817563Подведение итогов не позднее продажа фургонов 11 шт.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа фургонов 11 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Нижегеородская обл, г. Кулебаки, с. Саваслейка, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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