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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме №101 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»

    Открытый запрос предложений в электронной форме №101 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817569Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817569

    Уникальный номер закупки

    101

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме №101 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Контактный телефон

    +7 495 777-14-13 доб. 1413

    Факс

    +7 495 777-14-30

    Адрес электронной почты

    andrey.vlasov@sgtrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьева Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817569Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817569Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817569Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817569Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»

    Начальная цена

    17 090 964,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество СГ-транс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СГ-транс
    Все закупки и тендеры АО СГ-транс

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12.000

    Услуги по медицинскому страхованию

    65.12.11.000

    Услуги по страхованию от несчастных случаев

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» "

    Кол-во: 1

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