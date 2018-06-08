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Номер извещения
ГП817569
Уникальный номер закупки
101
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме №101 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьева Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 15:00 GMT +308.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817569Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 15:0008.06.2018 15:0008.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817569Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 15:0015.06.2018 15:0015.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817569Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»
Начальная цена
17 090 964,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СГ-транс
Все закупки и тендеры АО СГ-транс
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
65.12.12.000
65.12.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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