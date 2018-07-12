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    Главная / Торги / Запрос цен на Ролик цилиндрический

    Запрос цен на Ролик цилиндрический

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2018 13:0012.07.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817894Дата и время окончания срока приема заявок Ролик цилиндрическийБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817894

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на Ролик цилиндрический

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2018 07:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док-ция

    1

    Тз

    Чертеж

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68709

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ivanovds@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Ролик цилиндрический

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 12:3031.08.2018 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817894Подведение итогов не позднее Ролик цилиндрическийБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ролик цилиндрический

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тз

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик цилиндрический d -110 мм. по черт. № 2642.03.09.000Б"

    Кол-во: 8

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