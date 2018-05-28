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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806508267
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку мультимедиа системы для цеха сборки.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мультимедиа системы для цеха сборки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2018 12:00 GMT +328.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мультимедиа системы для цеха сборки Химки
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2018 12:0028.05.2018 12:0028.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806508267Дата и время вскрытия заявок Поставка мультимедиа системы для цеха сборки Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мультимедиа системы для цеха сборки
Начальная цена
20 666 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
103 333,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями договора, технического задания, закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
26.40.20.122
26.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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