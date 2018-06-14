"Поставка вакуумной установки прицепной в количестве 1 единицы для нужд ОАО «ОмскВодоканал»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет в течение 30 календарных дней после фактического получения Товара при условии предоставления счетов-фактур, товарных накладных ТОРГ-12 и документов, подтверждающих качество Товара