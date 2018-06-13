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Номер извещения
31806508236
Уникальный номер закупки
125
Наименование закупки
Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 15:00 GMT +313.06.2018 15:0013.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508236Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.06.2018 18:0018.06.2018 18:0018.06.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806508236Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301Москва
Дата и время проведения
19.06.2018 11:0019.06.2018 11:0019.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806508236Дата и время проведения Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301Москва
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 18:0022.06.2018 18:0022.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508236Подведение итогов не позднее Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка системы управления виброиспытаниями ВС-301
Начальная цена
1 242 533,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
62 126,67 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
26.51.66
26.51
Документация лота
Кол-во: 1
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