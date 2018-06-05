Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По факту выполнения работ, с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, форма-безналичный расчет, без аванса; порядок оплаты – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.