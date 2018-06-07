Открытые конкурсные торги без предварительной квалификации на выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог на территории Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождения Западно-Ярояхинского лицензионного участка.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП817575 Уникальный номер закупки СНУ-001 Номер закупки Наименование закупки Открытые конкурсные торги без предварительной квалификации на выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог на территории Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождения Западно-Ярояхинского лицензионного участка. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru