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Номер извещения
ГП817575
Уникальный номер закупки
СНУ-001
Наименование закупки
Открытые конкурсные торги без предварительной квалификации на выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог на территории Восточно-Уренгойского и Северо-Есетинского месторождения Западно-Ярояхинского лицензионного участка.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус
Контактный телефон
+7 34949 3-40-29
Факс
+7 34949 3-40-05
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galinov@snu.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галинов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
ООО "Севернефть-Уренгой"
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Выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог, расположенных на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождении Западно-Ярояхинского лицензионного участка, общей протяженностью 43,718 км. с ямочным ремонтом по мере необходимости.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 21:00 GMT +307.06.2018 21:0007.06.2018 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817575Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог, расположенных на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождении Западно-Ярояхинского лицензионного участка, общей протяженностью 43,718 км. с ямочным ремонтом по мере необходимости.ООО "Севернефть-Уренгой"
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 07:0008.06.2018 07:0008.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817575Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог, расположенных на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождении Западно-Ярояхинского лицензионного участка, общей протяженностью 43,718 км. с ямочным ремонтом по мере необходимости.ООО "Севернефть-Уренгой"
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 10:0027.07.2018 10:0027.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817575Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог, расположенных на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождении Западно-Ярояхинского лицензионного участка, общей протяженностью 43,718 км. с ямочным ремонтом по мере необходимости.ООО "Севернефть-Уренгой"
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
27.07.201827.07.2018 10:0027.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817575Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог, расположенных на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождении Западно-Ярояхинского лицензионного участка, общей протяженностью 43,718 км. с ямочным ремонтом по мере необходимости.ООО "Севернефть-Уренгой"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по содержанию подъездных автомобильных дорог, расположенных на Восточно-Уренгойском и Северо-Есетинском месторождении Западно-Ярояхинского лицензионного участка, общей протяженностью 43,718 км. с ямочным ремонтом по мере необходимости.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям Конкурсной документации (Техническое задание, проект Договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям проекта Договора и приложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефть-Уренгой
Все закупки и тендеры Севернефть-Уренгой
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Пуровский, станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-бытовой корпус
42.11.20.000
42.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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