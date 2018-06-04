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Номер извещения
31806507903
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте расположенном по адресу: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 178-07-71 доб. 128
Факс
--
Адрес электронной почты
t.khlebnikova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хлебникова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1
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На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте расположенном по адресу: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 12:00 GMT +304.06.2018 12:0004.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507903Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте расположенном по адресу: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17 г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 12:0005.06.2018 12:0005.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806507903Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте расположенном по адресу: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17 г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.06.201806.06.2018 12:0006.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507903Подведение итогов не позднее На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте расположенном по адресу: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17 г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли на объекте расположенном по адресу: МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17
Начальная цена
1 682 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
33 654,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д. 17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
43.91.19.110
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 572
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