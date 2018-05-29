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Номер извещения
ГП817566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка пиломатериалов для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13467
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
A.belyaeva@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка пиломатериалов для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 15:00 GMT +329.05.2018 15:0029.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817566Дата и время окончания срока приема заявок закупка пиломатериалов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 15:0029.05.2018 15:0029.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817566Дата и время вскрытия заявок закупка пиломатериалов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
30.07.2018 17:0030.07.2018 17:0030.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817566Подведение итогов не позднее закупка пиломатериалов для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пиломатериалов для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Архангельский морской торговый порт"/ ст. Соломбалка Северной ж/дРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
06
16
20.10
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 5
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