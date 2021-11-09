поставка потолочной системы электроснабжения в рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» (10801-ЭА) 0891200000621010505

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0891200000621010505 Уникальный номер закупки 0891200000621010505 Номер закупки Наименование закупки поставка потолочной системы электроснабжения в рамках реализации мероприятия «Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» Государственной программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» (10801-ЭА) 0891200000621010505 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

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