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Номер извещения
ГП817533
Уникальный номер закупки
1186
Наименование закупки
Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 133
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2018 12:00 GMT +323.05.2018 12:0023.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817533Дата и время окончания срока приема заявок Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2018 12:0023.05.2018 12:0023.05.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817533Дата и время вскрытия заявок Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово
Подведение итогов не позднее
31.05.2018 13:3031.05.2018 13:3031.05.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817533Подведение итогов не позднее Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201831.05.2018 13:3031.05.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817533Подведение итогов не позднее Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка керамогранит Estima AN 01 и Estima ступени AN 01 с доставкой Белые Столбы до 1.06.18 Условия оплаты 50% предоплата, 40% по уведомлению о готовности к отгрузке, 10% по факту поставки в течении 5-ти дней. Валюта – рубли. Поставка до 01.06.2018 г. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно.
Начальная цена
1 473 406,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке, спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
24
25
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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