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Номер извещения
31806508250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку компонентов пенополиуретана в соответствии со спецификацией к договору.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460038, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 2/3, КАБИНЕТ 21
Почтовый адрес
460052, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, 2/3
Контактный телефон
+7 3532 73-27-05
Факс
+7 3532 73-27-05
Адрес электронной почты
servisenergogaz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Липкович Нонна Иосифовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, Проспект Дзержинского, 2
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Поставка компонентов пенополиуретана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 08:00 GMT +331.05.2018 08:0031.05.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806508250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компонентов пенополиуретана Оренбург, Проспект Дзержинского, 2
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 08:2031.05.2018 08:2031.05.2018 08:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806508250Дата и время вскрытия заявок Поставка компонентов пенополиуретана Оренбург, Проспект Дзержинского, 2
Подведение итогов не позднее
06.06.2018 13:0006.06.2018 13:0006.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806508250Подведение итогов не позднее Поставка компонентов пенополиуретана Оренбург, Проспект Дзержинского, 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компонентов пенополиуретана
Начальная цена
251 871,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕРВИСЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры СЕРВИСЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
460038, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 2/3, КАБИНЕТ 21
460052, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, ПР-КТ ДЗЕРЖИНСКОГО, 2/3
23.99.19.110
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1410
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