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Номер извещения
ГП817538
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции для ОАО "Ямал СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13081
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
ya.nikolsky@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никольский Ярослав Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2018 14:00 GMT +324.05.2018 14:0024.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817538Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2018 14:3024.05.2018 14:3024.05.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817538Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 13:3030.06.2018 13:3030.06.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817538Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. DDP Архангельский морской торговый порт (ПРР Экономия) 2. DDP г.Москва, Перовское шоссе 25А (ООО "Аэротранскарго)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Кол-во: 300
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