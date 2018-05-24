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    Главная / Торги / Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции для ОАО "Ямал СПГ"

    Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции для ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2018 14:0024.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817538Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817538

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции для ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая документация

    Формат оферты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13081

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    ya.nikolsky@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никольский Ярослав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2018 14:00 GMT +324.05.2018 14:0024.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817538Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2018 14:3024.05.2018 14:3024.05.2018 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817538Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2018 13:3030.06.2018 13:3030.06.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817538Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 13:3030.06.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817538Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. DDP Архангельский морской торговый порт (ПРР Экономия) 2. DDP г.Москва, Перовское шоссе 25А (ООО "Аэротранскарго)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель медный многопарный, RS-485, 2 пары жил, площадь сечения жилы 0.5 мм2, общее и индивидуальное экранирование, огнестойкая оболочка, без галогена, не искробезопасный, с проволочной броней. 02DP-S05-BSHNW"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Кабель телекоммуникационный, 4 пары жил 4x2x0.5, общее и индивидуальное экранирование, огнестойкий, без галогена, не искробезопасный, с проволочной броней. 04TP-S05-BSHNW"

    Кол-во: 300

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