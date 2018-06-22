www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817567
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Продажа НВО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-70
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
alexeeva@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Алевтина Хилларовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа НВО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 07:00 GMT +322.06.2018 07:0022.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817567Дата и время окончания срока приема заявок Продажа НВОНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 08:0022.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817567Дата и время вскрытия заявок Продажа НВОНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817567Подведение итогов не позднее Продажа НВОНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа НВО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Можем реализовывать построчно.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
06
B
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.