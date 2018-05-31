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Номер извещения
ГП817515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бетона во 3 квартале 2018 года. Место поставки г.Белорецк ул.Блюхера д.1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Почтовый адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
Контактный телефон
+7 960 801-49-09
Факс
Адрес электронной почты
tdbelor@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серикова Светлана Валериевна
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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Поставка бетона М-250, М-300 в 3 квартале 2018 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 16:00 GMT +331.05.2018 16:0031.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817515Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона М-250, М-300 в 3 квартале 2018 годаБелорецк
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 16:0031.05.2018 16:0031.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817515Дата и время вскрытия заявок Поставка бетона М-250, М-300 в 3 квартале 2018 годаБелорецк
Подведение итогов не позднее
01.06.2018 16:0001.06.2018 16:0001.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817515Подведение итогов не позднее Поставка бетона М-250, М-300 в 3 квартале 2018 годаБелорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бетона М-250, М-300 в 3 квартале 2018 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество товара указано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Белорецк ул.Блюхера д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ
Адрес местонахождения
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Ленина, 47
23.63.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 274
Кол-во: 287
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