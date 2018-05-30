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Номер извещения
ГП817514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка горячекатаного листового проката 2х1250х2500 ГОСТ 19903
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 08:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Почтовый адрес
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
Контактный телефон
+7 904 506-40-71
Факс
+7 8634 31-23-45
Адрес электронной почты
dpetrenko@lemax.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петренко Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Таганрог
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка горячекатаного листового проката 2х1250х2500 ГОСТ 19903
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка горячекатаного листового проката 2х1250х2500 ГОСТ 19903
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лист горячекатаный 2*1250*2500 ГОСТ 19903 Ст3сп - 300 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе 10ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское Шоссе, 10В
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
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