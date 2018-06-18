www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806507373
Уникальный номер закупки
19-6
Наименование закупки
Приобретение автоматического аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов Линтел КиШ-20 для лабораторного поста Филиала № 6 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2018 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil6@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Верховодов Владислав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение автоматического аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов КИШ - 20 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 13:00 GMT +318.06.2018 13:0018.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806507373Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение автоматического аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов КИШ - 20 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:0019.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806507373Дата и время вскрытия заявок Приобретение автоматического аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов КИШ - 20 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 13:0019.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806507373Подведение итогов не позднее Приобретение автоматического аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов КИШ - 20 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение автоматического аппарата для определения температуры размягчения нефтебитумов КИШ - 20 для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
282 812,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
26.51.5
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.