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    Главная / Торги / Запрос предложений на квартальный закуп огнеупорной продукции

    Запрос предложений на квартальный закуп огнеупорной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 12:3031.05.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817750Дата и время окончания срока приема заявок ОгнеупорыБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817750

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на квартальный закуп огнеупорной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2018 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док-ция

    1

    Тз

    Тз

    Тз

    чертежи

    чертежи

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68614

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    apavlov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлов Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Огнеупоры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817750Подведение итогов не позднее ОгнеупорыБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнеупоры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масса корундовая набивная МКН-90"

    Кол-во: 40

    Лот 2

    Огнеупоры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817750Подведение итогов не позднее ОгнеупорыБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнеупоры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фасонный кирпич Е-8-1/2, ША-1, Кл. т. 1, 415118, ГОСТ 390-96"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Фасонный кирпич Е-7, ША-1, Кл. т. 1, 415117, ГОСТ 390-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Фасонный кирпич Е-4, ША-1, Кл. т. 1, 415114, ГОСТ 390-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Фасонный кирпич Е-2, ША-1, Кл. т. 1, 415111, ГОСТ 390-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Фасонный кирпич Е-1-1/2, ША-1, Кл. т. 1, 687514, ГОСТ 390-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фасон ос/сложный ША № ВР-5, Кл. т. 1, 688074, СТП 14-288-16-82, ГОСТ Р 53406-2009"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 7"

    "Блок горелочный из тикстропного бетона, МКБТ, № ВГ-8, 415654, ТУ 14-194-221-98 с изм.1-3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "Фасон ос/сложный ША № 91, Кл. т. 1, 688062, ГОСТ Р 53406-2009, ГОСТ 8691-73 с изм.1-4"

    Кол-во: 680

    "Позиция 9"

    "Фасон ос/сложный ША № 89, Кл. т. 1, 688056, ГОСТ Р 53406-2009, ГОСТ 8691-73 с изм.1-4"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 10"

    "Фасонный кирпич Е-3-1/2, ША-1, Кл. т. 1, 687510, ГОСТ 390-96"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Фасон ос/сложный ША № П-7-4, Кл. т. 1, 415992, ГОСТ Р 53406-2009"

    Кол-во: 420

    "Позиция 12"

    "Фасон ос/сложный ША № 88, Кл. т. 1, 688057, ГОСТ Р 53406-2009, ГОСТ 8691-73 с изм.1-4"

    Кол-во: 1080

    Лот 3

    Огнеупоры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817750Подведение итогов не позднее ОгнеупорыБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнеупоры

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клин ребровый двусторонний 0,4 ШЛ-44,ГОСТ 5040-2015, ГОСТ 8691-73 с изм. 1-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кирпич прямой легковесный 0,4 ШЛ-5,ГОСТ 5040-2015, ГОСТ 8691-73 с изм. 1-4"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 3"

    "Глина ПГМС-23, ТУ 1522-011-05802307-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вата МКРР-130, ГОСТ 23619-79"

    Кол-во: 1.5

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