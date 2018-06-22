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Номер извещения
31806586985
Уникальный номер закупки
351
Наименование закупки
Разработка технической документации на получение золошлакового материала (ЗШМ) на золошлакоотвале №2 , в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данной технологии и сопровождение в государственной экологической экспертизе до получения положительного заключения на 2018 год для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Разработка проекта технической документации на получение золошлакового материала (ЗШМ) на золошлакоотвале №2, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данной технологии и сопровождение государственной экологической экспертизы до получения положительного заключения для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201806.07.2018 11:0006.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586985Подведение итогов не позднее Разработка проекта технической документации на получение золошлакового материала (ЗШМ) на золошлакоотвале №2, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данной технологии и сопровождение государственной экологической экспертизы до получения положительного заключения для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"Калтан
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта технической документации на получение золошлакового материала (ЗШМ) на золошлакоотвале №2, в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данной технологии и сопровождение государственной экологической экспертизы до получения положительного заключения для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"
Начальная цена
5 310 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "ЮК ГРЭС" (г. Калтан, ул. Комсомольская, 20)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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