Разработка технической документации на получение золошлакового материала (ЗШМ) на золошлакоотвале №2 , в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данной технологии и сопровождение в государственной экологической экспертизе до получения положительного заключения на 2018 год для нужд ПАО "ЮК ГРЭС".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806586985 Уникальный номер закупки 351 Номер закупки Наименование закупки Разработка технической документации на получение золошлакового материала (ЗШМ) на золошлакоотвале №2 , в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) данной технологии и сопровождение в государственной экологической экспертизе до получения положительного заключения на 2018 год для нужд ПАО "ЮК ГРЭС". Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционные торги Способ реализации Дата публикации

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