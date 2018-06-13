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    Главная / Торги / Поставка спецодежды

    Поставка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806506126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806506126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2018 06:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    zakupki@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Губарева Евгения Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 08:00 GMT +313.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806506126Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодеждыНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.06.2018 09:0018.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806506126Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка спецодеждыНовосибирск

    Дата и время проведения

    18.06.2018 10:0018.06.2018 10:0018.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806506126Дата и время проведения Поставка спецодеждыНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2018 14:0018.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806506126Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 14:0018.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806506126Подведение итогов не позднее Поставка спецодеждыНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 604 773,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    32 095,47 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    32 095,47

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступление товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11

    Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 450

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 473

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