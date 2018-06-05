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Номер извещения
ГП817627
Уникальный номер закупки
25/МТВ
Наименование закупки
Стенд для испытания ТНВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2018 03:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Почтовый адрес
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
Контактный телефон
+7 41656 5-02-86
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Galat@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Галат Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тында
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стенда для испытания ТНВД.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 09:30 GMT +305.06.2018 09:3005.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда для испытания ТНВД.Тында
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 09:3005.06.2018 09:3005.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817627Дата и время вскрытия заявок Поставка стенда для испытания ТНВД.Тында
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стенда для испытания ТНВД.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ст. Верхнезейск ДВЖД, Код станции 913206, с подачей на ст. Верхний УлакРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел Транс Восток
Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток
Адрес местонахождения
676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213
26.51.52.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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