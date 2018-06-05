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    Главная / Торги / Стенд для испытания ТНВД

    Стенд для испытания ТНВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2018 09:3005.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда для испытания ТНВД.ТындаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817627

    Уникальный номер закупки

    25/МТВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стенд для испытания ТНВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2018 03:17

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    ТЗ на стенд для испытания ТНВД

    Проект договора поставки

    Приложение №1 к договору (Спецификация)

    Приложение №2 к договору (система контроля)

    Анкета Участника

    Существенные условия поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Юридический адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Почтовый адрес

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Контактный телефон

    +7 41656 5-02-86

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Galat@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Галат Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тында

    Закупки и тендеры Амурская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стенда для испытания ТНВД.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2018 09:30 GMT +305.06.2018 09:3005.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817627Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда для испытания ТНВД.Тында

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 09:3005.06.2018 09:3005.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817627Дата и время вскрытия заявок Поставка стенда для испытания ТНВД.Тында

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.201818.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817627Подведение итогов не позднее Поставка стенда для испытания ТНВД.Тында

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стенда для испытания ТНВД.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ст. Верхнезейск ДВЖД, Код станции 913206, с подачей на ст. Верхний УлакРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаемые условия оплаты. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента получения товара на складе Покупателя. Транспортные расходы должны быть включены в стоимость лота. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации. В коммерческом предложении указывать сроки фактического исполнения. Поставщик производит доставку товара за свой счет и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счет-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел Транс Восток
    Все закупки и тендеры Мечел Транс Восток

    Адрес местонахождения

    676282, Российская Федерация, Амурская область, Тында, Мохортова, 10 каб213

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд для испытания ТНВД КИТМИ 1215 ТП или аналог согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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