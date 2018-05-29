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Номер извещения
31806505835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на оказание услуг по поверке стационарных газоанализаторов, сигнализаторов горючих газов, стационарных сигнализаторов оксида углерода и переносных газоанализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 22:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
Контактный телефон
+7 906 829-19-19
Факс
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Адрес электронной почты
info@kirov.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевачкин Константин Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Закупки и тендеры Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками Эта группировка не включает: - услуги по исследованию конъюнктуры рынка, см. 73.20.11
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
поверка стационарных газоанализаторов, сигнализаторов горючих газов, стационарных сигнализаторов оксида углерода и переносных газоанализаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 09:00 GMT +329.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505835Дата и время окончания срока приема заявок поверка стационарных газоанализаторов, сигнализаторов горючих газов, стационарных сигнализаторов оксида углерода и переносных газоанализаторовКиров
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 09:0029.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505835Дата и время вскрытия заявок поверка стационарных газоанализаторов, сигнализаторов горючих газов, стационарных сигнализаторов оксида углерода и переносных газоанализаторовКиров
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 11:0030.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505835Подведение итогов не позднее поверка стационарных газоанализаторов, сигнализаторов горючих газов, стационарных сигнализаторов оксида углерода и переносных газоанализаторовКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
поверка стационарных газоанализаторов, сигнализаторов горючих газов, стационарных сигнализаторов оксида углерода и переносных газоанализаторов
Начальная цена
272 506,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствиии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствиии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
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Документация лота
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