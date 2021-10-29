Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок в рамках исполнения государственного оборонного заказа на 2021 год 0337100008821000037

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0337100008821000037 Уникальный номер закупки 0337100008821000037 Номер закупки Наименование закупки Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок в рамках исполнения государственного оборонного заказа на 2021 год 0337100008821000037 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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