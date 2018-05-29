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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806505834
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка масел и смазок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 22:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
Контактный телефон
+7 906 829-19-19
Факс
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Адрес электронной почты
info@kirov.gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клевачкин Константин Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масел и смазок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2018 09:00 GMT +329.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505834Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел и смазокКиров
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2018 09:0029.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505834Дата и время вскрытия заявок Поставка масел и смазокКиров
Подведение итогов не позднее
30.05.2018 11:0030.05.2018 11:0030.05.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505834Подведение итогов не позднее Поставка масел и смазокКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и смазок
Начальная цена
323 200,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
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