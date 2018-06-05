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Номер извещения
31806505439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот №1: Поставка металлопроката. Лот №2: Поставка поковок.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
e.dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Дергачева Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 11:00 GMT +305.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 11:0005.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505439Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 11:0013.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505439Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
1 181 153,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 811,53 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
24.10.80.190
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка поковок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2018 11:00 GMT +305.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806505439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 11:0005.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806505439Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Подведение итогов не позднее
13.06.2018 11:0013.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505439Подведение итогов не позднее Поставка поковок г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок
Начальная цена
1 334 481,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
66 724,08 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
24.45.30.180
24.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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