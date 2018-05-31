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Номер извещения
ГП817499
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти к фильтрам воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-58
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
pavel.konorev@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Конорев Павел Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти к фильтрам воздуха Omega air
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2018 14:00 GMT +331.05.2018 14:0031.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817499Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к фильтрам воздуха Omega airМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2018 17:3031.05.2018 17:3031.05.2018 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817499Дата и время вскрытия заявок Запчасти к фильтрам воздуха Omega airМосква
Подведение итогов не позднее
01.06.2018 15:0001.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817499Подведение итогов не позднее Запчасти к фильтрам воздуха Omega airМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти к фильтрам воздуха Omega air
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.25.14.110
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
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