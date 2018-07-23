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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку электродвигателей для ОАО "Ямал СПГ"

    Запрос предложений на поставку электродвигателей для ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2018 16:0023.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей согласно запросаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку электродвигателей для ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 17:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор поставки

    Приглашение

    Приложение 1 Заявка на участие

    Приложение 2 Формат КП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Andrey.Vlasov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власов Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродвигателей согласно запроса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2018 16:00 GMT +323.07.2018 16:0023.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродвигателей согласно запросаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.07.2018 16:0023.07.2018 16:0023.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817498Дата и время вскрытия заявок Поставка электродвигателей согласно запросаМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.08.2018 18:0001.08.2018 18:0001.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817498Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей согласно запросаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.08.201801.08.2018 18:0001.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817498Подведение итогов не позднее Поставка электродвигателей согласно запросаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродвигателей согласно запроса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запроса

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Архангельский морской торговый порт» (г. Архангельск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% стоимости Товара в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара в пункт назначения на основании оригиналов счёта, счета-фактуры, оформленных согласно НК РФ, товарной накладной, копии ТТН или ж/д накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор поставки

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель вытяжного вентилятора взрывозащищенный. BA200L6; 30 кВт; 975 об/мин; 380/600 В; Exd IIC T4Gb;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель вытяжного вентилятора взрывозащищенный. АИМЛ 80В6; 1,1 кВт; 380 В; 930 об/мин; УХЛ 2,5; IM2081; 1ExdeIIBT4;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Регулятор давления MSV-BD kvs 3.0 DN15 MSV-BD kvs 3.0 DN15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Комплект терморегулятора Danfoss Комплект терморегулятора RA-G/RA 2940 20 прямой однотрубный Danfoss Комплект терморегулятора RA-G/RA 2940 20 прямой однотрубный Danfoss"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Комплект терморегулятора Danfoss Комплект терморегулятора RA-G/RA 2940 15 прямой однотрубный Danfoss Комплект терморегулятора RA-G/RA 2940 15 прямой однотрубный Danfoss"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "привод клапана BFL230 VEZA 5Nm BFL230 VEZA 5Nm"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "датчик температуры ДТС3105 Э-РТ1000.В2.320 (МО1) ДТС3105 Э-РТ1000.В2.320 (МО1)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "привод клапана LR230A, 5N, 230V, 2W LR230A, 5N, 230V, 2W"

    Кол-во: 11

    "Позиция 9"

    "привод клапана LR24A-SR, 5N, 24V, 1,5W LR24A-SR, 5N, 24V, 1,5W"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "насос циркуляционный Grundfoss UPS 32-80 80 IPX 4D TF95 Grundfoss UPS 32-80 80 IPX 4D TF95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "насос циркуляционный Imppamps GHN32/70-180 Imppamps GHN32/70-180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "воздухоотводчик 10 bar PN20 Артикул VT.502.NH.04 автомат 1/2" Valtec 10 bar PN20 Артикул VT.502.NH.04 автомат 1/2" Valtec"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "кран шаровый DN15 1/2 PN25 ( Артикул: VT.214.N.04 ) DN15 1/2 PN25 ( Артикул: VT.214.N.04 )"

    Кол-во: 29

    "Позиция 14"

    "кран шаровый PN16 DN32 (Артикул: VT.214.N.07 ) PN16 DN32 (Артикул: VT.214.N.07 )"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "фильтр воздушный ФВКас-III-66-48-G3 ФВКас-III-66-48-G3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "фильтр воздушный ФВКас-III-96-48-G3 ФВКас-III-96-48-G3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "фильтр воздушный ФВКас-III-63-48-G3 ФВКас-III-63-48-G3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "привод клапана LF 230-S 5w LF 230-S 5w"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "привод клапана NF230F-S2 NF230F-S2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН6-045Б-Н СОМ 100-ВРАН6-045Б-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН6-028Б-Н СОМ 100-ВРАН6-028Б-Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН6-025Б-Н СОМ 100-ВРАН6-025Б-Н"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН9-025А-Н СОМ 100-ВРАН9-025А-Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН6-045А-Н СОМ 100-ВРАН6-045А-Н"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН6-028А-Н СОМ 100-ВРАН6-028А-Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "вставка гибкая для центробежного вентилятора СОМ 100-ВРАН6-025А-Н СОМ 100-ВРАН6-025А-Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ремень привода вентилятора PHG SPZ 1600 com 47 PK12 PHG SPZ 1600 com 47 PK12"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "электродвигатель АДММ56В2У2 2610 об/мин 0,25kW АДММ56В2У2 2610 об/мин 0,25kW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "электродвигатель АДМ90L2БУ2 2850 об/мин 3kW АДМ90L2БУ2 2850 об/мин 3kW"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "электродвигатель АДМ71В4БУ2 1350 об/мин 0,75kW АДМ71В4БУ2 1350 об/мин 0,75kW"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "электродвигатель АДМ63В2БУ2 2760 об/мин 0,55kW АДМ63В2БУ2 2760 об/мин 0,55kW"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "электродвигатель АДМ63А2БУ2 2760 об/мин 0,37kW АДМ63А2БУ2 2760 об/мин 0,37kW"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "электродвигатель АДМ100L4У2 1410 об/мин 4kW АДМ100L4У2 1410 об/мин 4kW"

    Кол-во: 5

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