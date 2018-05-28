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    Главная / Торги / Поставка черного металлопроката

    Поставка черного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2018 15:0028.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817496Дата и время окончания срока приема заявок Черный металлопрокат БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка черного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 17:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    001455_A.DAEVA_ZAPROS_ST

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2470

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.daeva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Давеав Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Черный металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2018 15:00 GMT +328.05.2018 15:0028.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817496Дата и время окончания срока приема заявок Черный металлопрокат Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2018 15:0028.05.2018 15:0028.05.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817496Дата и время вскрытия заявок Черный металлопрокат Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 14:0029.06.2018 14:0029.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817496Подведение итогов не позднее Черный металлопрокат Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 14:0029.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817496Подведение итогов не позднее Черный металлопрокат Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Черный металлопрокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15827

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО г. Балашиха, пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.10.3

    Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "черный металлопркат "

    Кол-во: 15827

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