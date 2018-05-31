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    Главная / Торги / Запчасти к клапанам Aqua valves, dembla valves

    Запчасти к клапанам Aqua valves, dembla valves

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2018 14:0031.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817495Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к клапанам МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти к клапанам Aqua valves, dembla valves

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 17:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех задание на позиции 1-4 спецификации

    Образец договора

    Спецификация/форма подачи ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-58

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    pavel.konorev@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Конорев Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти к клапанам

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2018 14:00 GMT +331.05.2018 14:0031.05.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817495Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к клапанам Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2018 16:0031.05.2018 16:0031.05.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817495Дата и время вскрытия заявок Запчасти к клапанам Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2018 15:0001.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817495Подведение итогов не позднее Запчасти к клапанам Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201801.06.2018 15:0001.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817495Подведение итогов не позднее Запчасти к клапанам Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти к клапанам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с прилагаемой спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя в г. Архангельск. Поставка Товара в морской упаковке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.14.2

    Части кранов, клапанов и аналогичной арматуры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тех задание на позиции 1-4 спецификации

    21.05.2018

    Образец договора

    21.05.2018

    Спецификация/форма подачи ТКП

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Прокладка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Фильтр Y-образный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Привод поворотный пневматический с возвратной пружиной"

    Кол-во: 1

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