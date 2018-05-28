www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806505099
Уникальный номер закупки
51/2018
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку солнцезащитных очков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку солнцезащитных очков
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.201829.05.2018 09:0029.05.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806505099Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку солнцезащитных очковАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
29.05.2018 09:3029.05.2018 09:3029.05.2018 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806505099Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку солнцезащитных очковАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку солнцезащитных очков
Начальная цена
443 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 865,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1125 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, 2-й Вязовский проезд, д. 4А, строение 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
22.29.10.110
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1125
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.