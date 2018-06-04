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Номер извещения
ГП817491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 8442 49-39-39 доб. 1271
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 15:00 GMT +304.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2018 11:0005.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817491Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817491Подведение итогов не позднее Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию и спецификациям
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волгоград, ул.Крепильная 128Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
30.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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