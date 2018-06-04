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    Главная / Торги / Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»

    Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса предложений

    Извещение

    Спецификация 1.0 (Апгрейт)

    Спецификация 1.2 (SR850)

    Спецификация 2.0 (FC порты)

    Спецификация 3.0 (5030 IBM)

    Спецификация 3.1 (5030 lenova)

    Спецификация 3.2 (3700 полки)

    Спецификация 3.3 (5030+3700)

    Спецификация 4.0 VmWare

    Спецификация 5.0 (Сеть)

    Техническое задание ИТ 2018

    Типовой договор поставки ТМЦ (по результатам тендера) 02.2018

    Изменения в извещении

    Спецификация 1.1 (3850)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 8442 49-39-39 доб. 1271

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 15:00 GMT +304.06.2018 15:0004.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817491Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2018 11:0005.06.2018 11:0005.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817491Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 11:0014.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817491Подведение итогов не позднее Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 11:0014.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817491Подведение итогов не позднее Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратного и программного обеспечения для нужд ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию и спецификациям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Волгоград, ул.Крепильная 128Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    30.0

    Офисное оборудование и вычислительная техника

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спецификация 5 - Сетевое оборудование"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Спецификация 4 - Продление лицензий VmWare"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Спецификация 3.3 – СХД IBM 5030 + полки V3700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Спецификация 3.2 – Полки расширения для СХД Storwize V3700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Спецификация 3.1 – СХД lenova 5030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Спецификация 3 – СХД IBM 5030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Спецификация 2 - Расширение FC коммутатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Спецификация 1.2 – Приобретение нового сервера Lenovo ThinkSystem SR850"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Спецификация 1.1 - Приобретение нового сервера x3850 X6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Спецификация 1 - Апгрейд текущего сервера x3850 X6"

    Кол-во: 1

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